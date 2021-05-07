كل ما تريد معرفته عن خاصية Twitter Spaces ومميزاتها وكيفية استخدامها

خاصية Twitter Spaces هي خاصية ضمن تطبيق تويتر نفسه، ومن خلالها سيتمكّن المستخدمين من إنشاء غرف صوتية على غرار ما يقدّمه تطبيق Clubhouse الغني عن التعريف، واليوم وبعد تحضيرات واختبارات عديدة ها هي Spaces تتوفر لجميع المستخدمين مع مميزات وخواص أكثر كثيرًا من Clubhouse.

كل ما تريد معرفته عن خاصية Twitter Spaces

بالرغم من أن الشركة قد أكدت توفر الخاصية رسميًا، إلا أن توفرها قد يتأخر في بعض الدول والأماكن حول العالم كما هي العادة، وعلى كل حال، الشرط الرئيسي لاستخدام الميزة الجديدة هو أن يكون المستخدم لديه 600 متابع، وهو تصرف غريب من تويتر ونتوقع أن تتاح الخدمة لاحقًا لجميع المستخدمين على الأقل لينضموا كمستمعين.

المستخدمين سيتمكنون بالخاصية الجديدة من إنشاء غرف محادثة صوتية متكاملة، وسينقسم الأعضاء ضمن الغرفة إلى متحدثين ومستمعين، لكن ستتميز تويتر بتقديمها لخاصية Ticketed Spaces لاحقًا، والتي ستسمح لأصحاب الغرف بجعلها مدفوعة ولا يمكن دخولها إلا بمقابل مادي معين.

إلى جانب ذلك، الخاصية ستضم مميزات تنسيقية مميزة، أهما إمكانية إنشاء غرف صوتية يديرها أكثر من شخص، إمكانية جدولة الغرف لتبدأ في الظهور في وقت معين، إلى جانب إمكانية عرض نص بالكلام الذي يتم قوله في الوقت الحقيقي ناهيك عن ظهور الغرف بشكل مميز في صفحة تويتر الرئيسية، وأصحاب الغرف أو المنضمين لها سيظهر حول صورتهم إطار أرجواني. (خدمة الدردشة الصوتية في تيليجرام منافس كلوب هاوس)

ما رأيك؟ وهل أنت مهتم بخاصية Twitter Spaces بشكل خاص، وبالتواصل الصوتي المباشر بشكل عام كنوع من أنواع التواصل الاجتماعي؟ شاركنا الآن..

• تطبيق Clubhouse قادم رسميًا إلى أندرويد خلال شهر مايو – إليك التفاصيل