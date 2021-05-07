“الاختيار 2” يظهر مشاهد لمدينة درنة قبل تحريرها من الإرهابيين

أظهر مسلسل “الاختيار 2″، في حلقاته السابقة، الحلقة الثالثة والعشرون الرابعة والعشرين، مشاهد من مدينة درنة ، إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على المدينة.

وتضمنت الحلقات، ظهور الإرهابي “عبدالرحيم المسماري”، الذي يعتبر “العقل المدبر” لهجوم الواحات العام 2017، مع قيادات إرهابية مصرية كانت تتواجد في مدينة درنة.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض الحلقة الخامسة والعشرين من المسلسل، بدون إعلانات.

وتتناول الحلقة 25 من مسلسل “الاختيار 2” حادث طريق الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر 2017، في معركة أسفرت عن مقتل 11 ضابطًا و4 مجندين.

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