تعرّف على أفلام العيد.. منها “أحمد نوتردام”

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتنافس 3 أفلام، التي ستُعرض في الموسم السنوي، لـ “أفلام العيد”.

ويأتي فيلم “أحمد نوتردام” بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، في مقدمة الأفلام، والذي يحكي عن جريمة غامضة تحدث لبطل العمل يتسبب فيها خالد الصاوي، الذى يجسد شخصية “قاتل” في إطار كوميدي، ورفع الفيلم شعار “لا تخافوا ولكن هزروا”، في قالب كوميدي.

وفيلم “ديدو”، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم نخبة من نجوم الفن وتأليف كريم فهمي ومن إخراج عمرو صلاح، يتناول قصة الشاب ديدو الذي يقرر مع مجموعة من اصدقاءه سرقة عالم ثري ولكن الأخير يحولهم لعقلة الأصبع، ورفع الفيلم شعار “أرجوك لا تفعصني سهوا”.

وفيلم “ثانية واحدة”، بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبد الوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد، حول شخصين وهما دينا الشربيني ومصطفى خاطر تجمعهما الصدفة قبل حادث سيارة يتسبب في حالة نفسية لمصطفى خاطر، تجعله يعود إلى مرحلة الطفولة ويظن أن دينا الشربيني هي أمه، وهو ما يعرضهما للعديد من المواقف الكوميدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية