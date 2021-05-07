بعد الاتهامات حول نجاحها بـ”الواسطة”.. هكذا ردت مي عمر

ردّت الفنانة مي عمر، على الاتهامات بأنها نجحت في الفن من خلال “الواسطة”، لأن زوجها هو المخرج محمد سامي.

وأوضحت مي عمر، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج “العرافة” على قناة “المحور”: إنها بعدما شاركت في مسلسلها الأول “الأسطورة” مع زوجها، قدّمت مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الزعيم عادل إمام.

وأضافت الفنانة مي عمر، “وده مكنش بواسطة، وكنت عاملة مشاهد حب معاه أبيض وأسود جرافكيس، وفي نفس السنة قدمت ريح المدام”.

وتابعت مي عمر ردها عن الاتهامات “الرد لازم يبقى بالأعمال، والاتهامات بالواسطة بتاخد وقتها، ولما الناس تشوف تاريخ بعد 10 سنين هيبصوا على الأدوار، وفي الآخر مش بيهمني اشتغلت بواسطة ولا لأ، أو مع جوزي او مش معاه، بس المهم جودة الدور”.

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