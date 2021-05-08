ميدياتك تمتلك الآن الحصة الأكبر في سوق المعالجات عالمًيا متفوقة على كوالكوم، سامسونج وأبل!

جميعنا يعرف شركة ميدياتك، وهي شركة تصنع المعالجات للهواتف الذكية ولأجهزة صغيرة أخرى، لكننا كنا لا نأخذها على محمل الجد بسبب السمعة السيئة لبعض معالجاتها القديمة! لكن الآن وإن كنت لا تعلم فهذه الشركة التايوانية هي أكبر مصنع على الإطلاق للشرائح والمعالجات من حيث القيمة السوقية.

شركة ميدياتك تتفوق على كوالكوم، سامسونج وأبل!

تأتي لنا البيانات من شركة CounterPoint Research الموثوقة في البحوث السوقية وحساب مستويات الشركات خصوصًا العاملة في مجال الهواتف الذكية، وشركة MediaTek تمتلك الآن 37% من إجمالي سوق معالجات الهواتف الذكية عالميًا! وهذه حقًا نسبة في غاية الضخامة.

نعيد ذكر أن هذه النسبة ضخمة جدًا، خصوصًا لو لاحظنا أن سامسونج، هواوي، أبل وكوالكوم جميعهم يحصدون نسبة أقل ضمن هذه المنافسة! كذلك نلاحظ أن الشركة قد حققت نموًا ضخمًا مقارنةً مع العام السابق 2020، ومن الصورة التالية نلاحظ مستوى نمو الشركة، وكذلك النسبة التي تستحوذ عليها كل شركة من الشركات المنافسة في هذا المجال:

إلى جانب ما سبق، المنافسة في سوق المعالجات الداعمة لشبكات الجيل الخامس لازالت تسيطر عليها شركة كوالكوم، لكن نلاحظ مستوى النمو الذي حققته MediaTek بين عاميّ 2020 و2021 من الصورة التالية أيضًا! حيث صعدت 15% من إلى 28%!

هذه البيانات تضم الشرائح والمعالجات الدقيقة بشكل عام، وليس فقط شرائح الهواتف الذكية، أي أن هذا يضم أيضًا شرائح مثل تلك المستخدمة في السيارات الحديثة، في السماعات اللاسلكية الذكية وغيرها من الأجهزة!

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