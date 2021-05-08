واحدة من أهم خواص الكاميرا على الإطلاق تبدأ في الوصول لهواتف سامسونج الأخرى

في كل عام تقوم سامسونج بتمييز هواتفها الأحدث بمميزات جديدة كليًا، وبعد إطلاق هذه الهواتف بعدة أشهر تبدأ هذه المميزات في التواجد في الهواتف الأقدم سواء كانت هواتف رائدة أو متوسطة! وهذا يحدث اليوم، حيث بدأت هواتف من سامسونج في استلام واحدة من أهم مميزات الكاميرا في سلسلة جالكسي S21، والحديث هنا هو حول خاصية Director’s View الاحترافية للتصوير.

خاصية Director’s View تصل لهواتف جالكسي S20 ونوت 20

البداية كانت اليوم مع هواتف جالكسي S20 ونوت 20 على وجه التحديد، وهذا أمر طبيعي نظرًا لأن هذه هي الهواتف الأحدث بعد سلسلة جالكسي S20 وهي الأكثر ريادة أيضًا، والميزة الجديدة هي ميزة Director’s View، والتي تسمح للمستخدم بالتصوير بأكثر من كاميرا في نفس الوقت والتنقل بين كاميرات الهاتف بشكل عام.

الخاصية ستصل للهواتف الاخرى تحت اسم Dual Recording، وهي ستؤدي نفس الغرض الذي تؤديه الخاصية الرئيسية في سلسلة جالكسي S21 مع أهم خواصها وهي إمكانية التصوير بالكاميرا الخلفية والأمامية في نفس الوقت، وهو ما سيساعد صناع الفيديو المحترفين على صناعة فيديوهات احترافية بهواتفهم أكثر من أي وقت مضى.

ستبدأ الهواتف السالف ذكرها في الحصول على الخاصية الجديدة ضمن تحديث جديد سيجلب أيضًا التحديث الأمني لشهر مايو، وهو الذي سيصل للجميع خلال الأيام أو الأسابيع التالية حسب موقع المستخدم.

• ما هي التكلفة الحقيقية لتصنيع هواتف جالكسي S21؟ وكم تربح سامسونج؟