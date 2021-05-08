كورونا يدفع زوجان ألمانيان للقيام برحلة غير مألوفة

دفع انتشار فيروس كورونا في ألمانيا وما فرضه من قيود الصحفي الألماني بيتر توماش وزوجته لاستئجار منزل متنقل من أجل القيام برحلة داخلية في ألمانيا.

وقال الصحفي أردنا الخروج من المنزل بعد مرور 6 أشهر من القيود وتغيير الأجواء، ومع استمرار إغلاق الفنادق، وفرض قيود صعبة على السفر قررنا استئجار منزلاً متنقل.

وقال إنّ المنزل يحتوي على أسطوانات غاز، موقد، مياه عذبة، ومرحاض وثلاجة، وإنّ تكلفة آجاره الأسبوعية تصل ل1000 يورو.

وانطلق الزوجان في رحلتهما من مدينة هيس وسط ألمانيا، واتجها شمالاً نحو مدينة لوبيك، ثم وصلا لمدينة جروميتس.

وقال الزوجان إنّ القوانين كان تفرض عليهما البقاء في كل مدينة ليوم واحد، حيث كانا يقضيان اليوم في التنزه بالمدينة قبل أن ينطلقا ليلاً لمدينة أخرى.

وأكدّ الزوجان بأنّ أسعد اللحظات التي عاشاها خلال هذه الرحلة كانت في مدينة جيرنشهايم، حيث جلسا على شاطئ نهر الراين، وتناولا طعام العشاء على ضوء الشموع ومشهد النور المظلم.

يذكر أنّ استخدام المنازل المتنقلة ازداد خلال الفترة الماضية، حيث زاد عدد المنازل المسجلة خلال العام الماضي بنسبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية