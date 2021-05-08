وفاة الموسيقار المصري جمال سلامة متأثراً بإصابته بالكورونا

فقد الوسط الفني المصري الموسيقار جمال سلامة الذي توفي عن عمرٍ يناهز 75 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر نبأ الوفاة، حيث نعاه باسمه وباسم مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية.

وكان الموسيقار المولود عام 1945 في مدينة الإسكندرية المصرية عاشقاً للموسيقى منذ صغره، حيث درسها منذ الصغر، وتعلم العزف على آلة البيانو، ثم درس التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، قبل أن يكمل دراسته في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، والتي حاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي.

وشغل الموسيقار الراحل خلال حياته عدة مناصب منها عضو هيئة تدريس في كونسرفتوار القاهرة، عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، بالإضافة لتوليه قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

يذكر أنّ جمال سلامة تعاون في حياته مع عدد كبير من الفنانين كالفنانة اللبنانية صباح التي لحن لها أغنية ساعات ساعات، وسميرة سعيد التي قدم لها لحن احكي يا شهرزاد، وماجدة الرومي التي لحن لها بيروت ست الدنيا، ومع جريدة، بالإضافة لتلحينه موسيقى مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات

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