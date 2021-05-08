مدرسة المشاغبين ستعرض بالألوان على منصة شاهد

أعلنت منصة شاهد عن عرضها مسرحية مدرسة المشاغبين خلال عيد الفطر السعيد بالألوان.

ونشرت المنصة الفيديو الترويجي للمسرحية على حسابها الرسمي في موقع تويتر، والذي أظهر وجود مشاهد بالألوان لم يعتد عليها المشاهدون الذي اعتادوا على مشاهدة المسرحية بالأبيض والأسود منذ عرضها للمرة الأولى قبل 47 عاماً.

واستخدمت المنصة تكنولوجيا حديثة من أجل ترميم المسرحية، ومن أجل إظهار ملابس الممثلين والديكورات بألوانها الحقيقية.

يذكر أنّ مسرحية مدرسة المشاغبين تعدّ من أشهر المسرحيات الكوميدية العربية وعرضت لأول في العام 1973، وشارك في بطولتها بطولتها نخبة من نجوم الكوميديا في مصر كعادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، هادي الجبار، سهير البابلي، حسن مصطفى، عبد الله فرغلي، وأحمد زكي

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