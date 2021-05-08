ألمانيا تنجح في تجاوز ثالث موجات كورونا

أكدّ وزير الصحة الألماني ينس شبان تجاوز بلاده للموجة الثالثة من فيروس كورونا، وقال الوزير الألماني في مؤتمرٍ صحفي إنّ هناك تراجع طفيف بعدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

وأشار لأنّ عدد الإصابات لازال مرتفعاً رغم تراجعه، ودعا السكان للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكانت الموجة الثالثة من كورونا قد دفعت ألمانيا لفرض إغلاق شامل، وقيود كثيرة على حركة المواطنين استمر لمدة 6 أشهر.

وبعد تراجع عدد الإصابات قام البرلمان الألماني بتخفيف قيود الحظر بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو الذين أصيبوا بالمرض.

من جهةٍ أخرى قال رئيس معهد روبرت كوخ الصحي لمراقبة الأمراض لوتار فيلر إنّ عدد المصابين في تراجع منذ نهاية أبريل، وأشار لأنّ التراجع بنفس الوتيرة في جميع المناطق، وأشاد بسلوك الألمان الذين ساهموا في الحد من انتشار المرض.

يذكر أنّ السلطات الصحية نجحت في إعطاء 26 مليون شخص ألماني الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، في حين حصل 7.3 مليون شخص على جرعتين من اللقاح.

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