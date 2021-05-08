أوبو تطلق عدة أجهزة ذكية في حدثها الجديد

كشفت شركة أوبو الصينية خلال الحدث الذي أقامته عن سماعة، وجهاز تلفاز، وسوارة ذكية بمواصفات مميزة.

وقالت الشركة الصينية إنّ السماعة Enco X ستأتي بمحرك 12مم، وستدعم معايير IPX4 لمقاومة الماء والغبار، ونمط Enco Air المخصص للألعاب.

وستحتوي السماعة على بطارية بقوة 25 ميلي أمبير وحافظة بقوة شحن 440 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 24 ساعة.

وتتميز هذه السماعة بخاصية اللمس لاستقبال المكالمات وتشغيل الموسيقى، وستأتي بألوان الأبيض، الأسود، الأزرق والأخضر.

وقالت أوبو إنّها ستطلقها في الأسواق العالمية يوم 20 مايو بسعر يصل إلى 39 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لتلفاز Smart TV K9 فسيأتي بأحجام 43، 55 و65 بوصة، وسيحتوي على شريحة MT9652 رباعية النوى، وذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغا بايت، وذاكرة داخلية بسعة 8 غيغا بايت.

وزودت أوبو التلفاز الجديد بشاشة OLED بدقة 1080 بيكسل وسطوع 230 نيت، ومكبرات صوت بقوة 10 واط بالنسبة لحجم 43 بوصة، في حين ستأتي الأحجام الأخرى بدقة 4K، ونسبة سطوع 300 نيت، وتغطية لونية من ألوان DCI-P3 بنسبة 93%، ومكبرات صوت بقوة 15 واط.

وستطرح أوبو التلفاز الجديد بسعر 275 دولار للحجم 43 بوصة، و310 للحجم 310 بوصة، و510 للحجم 65 بوصة.

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