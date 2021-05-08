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تويتر تطلق ميزة تيب جار لدعم صناع المحتوى

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أضافت شركة تويتر الأمريكية أداةً جديدة لدعم صناع المحتوى أطلقت عليها تيب جار (علبة الإكراميات).

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المتابعون قادرين على دعم الحسابات التي يتابعونها، ومنحها أموالاً.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستقتصر حالياً على حدد محدود من صناع المحتوى من الصحفيين، والخبراء، والمنظمات غير الحكومية، وستكون متاحة لمستخدمي النسخة الإنجليزية فقط.

وأشارت تويتر لتوفيرها عدة وسائل دفع إلكترونية لمنح الإكراميات كباي بال، فينمو، باتريون، بدون أن تتقاضى توتير أي عمولة.

وأكدّت تويتر تحضيرها لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين مع حصول المشتركين على ميزات إضافية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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