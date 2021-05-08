تطبيقات رمضان للاندرويد (26) – مجموعة من التطبيقات والألعاب المدفوعة والمتاحة مجانًا مؤقتًا

نستمر في مشاركتكم أفضل التطبيقات والألعاب لشهر رمضان، واليوم وبعد أن شاركناكم تطبيقات إسلامية تغطي جميع المجالات تقريبًا نعود لتقديم التطبيقات الجديدة والمفيدة بشكل عام، واليوم معنا تطبيقات مدفوعة متاحة مجانًا لفترة محدودة، لذلك ننصحكم باقتناءها فورًا في حالة أنها تنال اعجابكم.

تطبيق Portrait Painting لتحويل الصور لرسومات



هذا التطبيق يخدم هدف واحد فقط وهو الواضح في اسمه! يتيح لك هذا التطبيق أن تقوم بتحويل أي صورة من على هاتفك الذكي لتكون لوحة فنية جمالية، التطبيق مدفوع في الأساس كما أشرنا سابقًا لذلك فهو لا يضم أي إعلانات، كذلك فهو مثالي أكثر للصور الشخصية Portrait! التطبيق يمتلك تقييمات جيدة وعدد تحميلات مميز بالرغم من كونه مدفوع.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق راديو التسعينات المدفوع 90s Music Radio Pro



نظرًا لأنه مدفوع في الأساس فهذا التطبيق يأتي بدون إعلانات أبدًا، وكما يظهر من اسمه فهو يتيح لك أن تستمع لمحطات الراديو عالميًا التي تبث أغاني ومقطوعات التسعينات في كافة مجالات الموسيقى! ننصح باستخدامه خصوصًا إن كنت تحب هذا النوع من الموسيقى.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Unwanted Gray مع تجربة لعب مبسطة ومميزة



تصف هذه اللعبة نفسها بأنها لعبة بسيطة مع أزرار تحكم سهلة ومظهر مميز، وهذا فعلًا حقيقي! تتيح لك اللعبة 35 مستوى مختلف ضمن بيئة لعب مبنية على الحرب، هذا مع وجود 3 أنواع لعب مختلفة بداخلها، وكذلك 9 شخصيات لتفتحها! ونظرًا لأن اللعبة مدفوعة فهي لا تضم إعلانات! لذلك ننصح باقتنائها أيضًا.

السعر : مجانية لفترة محدودة

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ملحوظة هامة بالنسبة للتطبيقات المتاحة مجانًا: عندما يكون أي تطبيق أو أي لعبة متاحة مجانًا لفترة محدودة فيمكنك أن تضيفها لمكتبتك لتكون مجانية بشكل دائم! كل ما عليك فعله هو تنصيبها ومن ثم مسحها، وفي حالة أردت تحميلها مرة أخرى ستجدها قابلة للتحميل دون الحاجة لأي دفع!

ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.