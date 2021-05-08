تطبيقات رمضان للايفون والايباد (26) – تطبيق جامع الكتب الإسلامية المميز وتطبيق رائع متاح مجاناً لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، معنا اليوم تطبيق إسلامي مميز وتطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق جامع الكتب الإسلامية – مكتبة إسلامية شاملة

هو أحد أفضل التطبيقات الإسلامية فهو يعتبر مكتبة شاملة ذات تصميم وواجهة أنيقة للقراءة والتصفح بسهولة فضلاً عن أسلوب البحث السهل والتنقل بين أقسام المكتبة بسهولة، وترتيب الكتب وفقاً لتصنيفها أو بحسب الكاتب.

يتيح التطبيق مزايا إضافية لطلبة العلم، كما أنه بالإمكان تظليل الفقرات والأجزاء أثناء القراءة والتصفح بصيغة PDF ومزايا أخرى يمكنك اكتشافها بنفسك.

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق Portrait Painter – تحويل صورك إلى لوحات مرسومة

تطبيق مميز يتيح لك تحويل الصور الخاصة بك التي التقطها بواسطة كاميرا الايفون أو أي صورة أخرى إلى لوحة فنية وكأنها مرسومة بخط اليد أو بريشة فنان بألوان زاهية وبأساليب رسم مختلفة. السعر الأصلي للتطبيق 2.99$



السعر : مجّاني لفترة محدودة