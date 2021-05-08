منوعات

فيسبوك تزود ماسنجر بميزات جديدة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لتطوير تطبيق المسنجر قامت شركة فيسبوك بإضافة مجموعة من الميزات الجديدة للتطبيق.

وستساعد الميزات الجديدة المستخدمين في التعبير عن أنفسهم بصورة أفضل، حيث زودت التطبيق بسمات دردشة جديدة Star Wars و Selena التي تساعد المستخدم على الاحتفال بمسلسلاته المفضلة، ومحادثاته المخصصة.

كما أضافت ملصقات جديدة للاحتفال بتنوع وتأثير سكان جزر آسيا والمحيط الهادئ، حيث يمكن للمستخدم استخدام واحدة من 4 ملصقات ماسنجر من أجل دعم وزيادة الوعي بالقضايا الرئيسية المهمة بالنسبة لسكان جزر آسيا والمحيط الهادئ.

وجلب التحديث ميزة منتظرة، حيث بات بإمكان المستخدم تسجيل المقاطع الصوتية دون أن يضطر لإبقاء إصبعه على زر التسجيل حتى الانتهاء من التسجيل.

كما أضافت الشركة ميزة التمرير السريع في الأرشفة لتنظيم صندوق الرسائل، بالإضافة لميزة جلب مجلد الدردشات المؤرشفة التي تساعد المستخدم على الانتقال للدردشات القديمة بسرعة.

ودعت الشركة الأمريكية المستخدمين لتحديث نسخة مسنجر على أجهزتهم لكي يتمتعوا بالميزات الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك