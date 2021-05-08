ألبوم جديد لكارول سماحة نهاية الصيف

أكدّت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بدء تسجيل أغاني ألبومها الجديد، وقالت في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام إنّها بدأت منذ 4 أيام بتسجيل ألبومها الجديد الذي ستطلقه في نهاية الصيف القادم.

كما نشرت الفنانة اللبنانية صورةً لها على إنستغرام من داخل استديو التصوير، وحظيت الصور ومقطع الفيديو بإعجاب عشاق النجمة اللبنانية الذين أبدوا حماسهم للاستماع للألبوم الجديد.

ولم تكشف كارول سماحة عن اسم الألبوم الجديد، ولا عن عدد الأغاني التي سيحتوي عليها.

يذكر أنّ النجمة اللبنانية شاركت في الموسم الرمضاني الحالي من خلال أدائها لأغنية اللي خان والتي كانت شارة مسلسل ضد الكسر الذي تلعب بطولته النجمة المصرية نيللي كريم.

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