هونور تكشف عن حاسوب لوحي من الفئة المتوسطة

كشفت شركة هونور الصينية عن حاسوب لوحي جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Honor Tab X7.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Helio P22T الحديث، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Magic Ui 4.0.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة من نوع IPS LCD مقاس 8 بوصة ودقة عرض 1280*800 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 2 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 32 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل3 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر التاب الجديد ب3 نسخ منها نسخة للأطفال، وستطلقه في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 140 و185 دولارا أمريكيا.

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