فقر الدم بسبب نقص الحديد دليل على الإصابة بالسرطان

أشار الطبيب الروسي ألكسندر ميكاسينكوف إلى خطورة فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال، وقال إنّ هذا النقص قد يكون دليلاً على إصابة الرجل بسرطان الجهاز الهضمي.

وأوضح بأنّ انخفاض مستوى الهيموغلوبين لدى النساء أمر طبيعي، وأسبابه معروفة، أما في حال حدث هذا الانخفاض لدى الرجل فهذا يعني ضياعاً للدم من الجهاز الهضمي إما لإصابة الشخص بالسرطان أو بسبب القرحة.

ودعا الطبيب الروسي الرجال لمراجعة الطبيب فور اكتشاف فقر الدم من أجل إجراء تنظير للمعدة والقولون وذلك من أجل اكتشاف الأسباب التي أدت لحدوث هذا الأمر.

وأكدّ على أن فقر الدم يشكل خطراً على الرجال والنساء على حدٍ سواء، لكنّ مستويات الهيموغلوبين لدى الرجال هي التي تثير القلق.

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