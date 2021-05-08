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سلاف فواخرجي تعود للسينما المصرية

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي موافقتها على المشاركة في الفيلم الروائي المصري قباني في العزل، لتعود بذلك للمشاركة في السينما المصرية بعد فترةٍ من الغياب.

وسيتناول الفيلم فترة الخوف من فيروس كورونا، وكيفية تعامل الناس معه ومع الحظر الذي فرض في بداية انتشاره.

وعبّر محمد عادل عبد العظيم مخرج الفيلم عن حماسه الشديد لإنتاج العمل، وقال إنّ العالم أجمع عانى من الفوضى خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء.

ولم يفصح محمد عادل عبد العظيم عن أسماء الممثلين الذي سيشاركون النجمة السورية العمل الذي كتبه وأخرجه.

يذكر أنّ النجمة السورية خاضت تجربة وحيدة في السينما المصرية سابقاً، وذلك من خلال فيلم حليم الذي لعب بطولته الفنان الراحل أحمد زكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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