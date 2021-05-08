“آكل لحوم البشر” يقتل والدته وينكل بجثتها

شهدت منطقة لاس فيتناس الواقعة في العاصمة الإسبانية مدريد حادثةً مؤسفةً للغاية، حيث قام نادلٌ إسباني يدعى ألبرتو سانشيز غوميز بقتل والدته وتقطيع جثتها.

وقالت هيئة المحلفين إنّ الشاب الذي أطلق عليه لقب آكل لحوم البشر في لاس فيتناس قام بقتل أمه سوليداد البالغة من العمر 68 عاماً بسبب خلافٍ نشب بينهما في يناير 2019، وتمَّ اكتشاف الأمر بعد قيام إحدى صديقات الأم بالاتصال فيها للاستفسار عن اختفائها المفاجئ، لكن عدم رد المرأة دفعها لإبلاغ الشرطة التي داهمت منزلها وصدمت بما رأت.

حيث رأت الشرطة جثة الأم مقطعة وموضوع في البراد، في حين عثرت على رأسها وعظامها موضوعة في أدراج المنزل.

وأكدّ المدعون بأنّ المجرم استخدم منشار سكاكين لتقطيع جثة والدته لأكثر من 1000 قطعة، ثم قام بتناول لحمها هو وكلبه بمقدار قطعة كل يوم.

من جانبه أبدى المجرم ندمه، وقاله إنّ كان تحت تأثير الكحول والمخدرات عندما ارتكب جريمته.

وطالب المدعون بالحكم على ألبرتو بالسجن لمدة 15 عاماً لقتله والدته ولتمثيله بجثتها.

يذكر أنّ ألبرتو غوميز يملك سجلا حافلا بالمخالفات، حيث ألقي القبض عليه 12 مرة في السابق لسوء معاملته لوالدته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية