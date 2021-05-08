خمسيني يتسلق قمة إيفرست للمرة الـ25 في تاريخه

تمكن النيبالي كامي شيربا من تحقيق رقم قياسي جديد بتسلق قمة إيفرست للمرة ال25 في تاريخه.

حيث كان المتسلق النيبالي ضمن فريق مكون من 12 عضواً تمكن من الوصول للقمة ليكون أول فريق يحقق هذا الإنجاز في الربيع الحالي.

وعبّر المتسلق النيبالي عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال إنّه كان يرغب بتحقيقه في العام الماضي بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ50.

وكان كامي قد نجح في الوصول لسقف العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 1994، ليعمل بعدها كدليل يساعد المتسلقين في الوصول للقمة بصورة شبه سنوية.

يذكر انّ المتسلق النيبالي يملك أرقاماً قياسية أخرى أبرزها تسلقه قمة إيفرست مرتين في العام 2019، بالإضافة لتسلقه مجموعة من القمم الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 8 آلاف متر، أبرزها قمة كي2 الموجودة في باكستان، والتي تعد ثاني أعلى قمة في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية