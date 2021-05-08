فيسبوك تتراجع عن تحديث واتساب “المثير للجدل”

اضطرت شركة فيسبوك الأمريكية للتراجع عن تطبيق شروط الخصوصية الجديدة بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها، وتهديد المستخدمين بالهجرة للتطبيقات الأخرى.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها لن توقف التطبيق بالنسبة للأشخاص الذين لا يقبلون التحديث، لكنّها ستقلل لهم المزايا في مرحلة ما.

وأشارت فيسبوك إلى أنّها ستعاود إرسال الشروط لجميع المستخدمين الذين لم يقبلوا بها لتحثهم على القبول، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنّ الشروط الجديدة لا تخترق خصوصيتهم.

وأكدّت على أنّ التحديث لن يسمح بمشاركة الرسائل المشفرة، وأنّه يستهدف بشكل أساسي التجار الذين يستخدمون منصتها للتحدث مع العملاء.

يذكر أنّ شروط الخصوصية الجديدة لتطبيق واتساب والتي أعلنت عنها فيسبوك في فبراير الماضي أثارت جدلاً كبيراً بين المستخدمين، ودفعت العديد منهم للذهاب لتطبيق سيغنال.

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