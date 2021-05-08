تغييرات واسعة بـ”غولدن غلوب” بهدف التنوع

أعلنت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية والمسؤولة عن توزيع جائزة غولدن غلوب، عن إجراء تغييرات واسعة في عضويتها وذلك بهدف ضمان التنوع في صفوفها.

حيث استحدثت منصب المسؤول عن التنوع، وقالت إنّها ستعمل على ضم صحفيين من ذوي البشرة السمراء، بالإضافة لتوسيع نطاق المتقدمين للانضمام إلى مجموعة الصحفيين الأجانب المسؤولين عن الترفيه.

وأشارت الرابطة إلى أنها ستقوم بإضافة 20 عضواً لترفع بهم عدد أفرادها لـ107 أعضاء، حيث يوجد فيها حالياً 87 عضواً، بالإضافة لتوسيع كشوف العاملين بما يصل 50% خلال السنة والنصف القادمة.

يذكر أنّ هذه التغييرات جاءت بعد الانتقادات العديدة التي طالت الرابطة وذلك لخلوها من أصحاب البشرة السمراء، الأمر الذي يؤثر على اختيار المرشحين لجوائز الغولدن غلوب والفائزين بها.

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