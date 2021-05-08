لمواجهة ثالث موجات كورونا.. سريلانكا تجيز استخدام فايزر

في إطار سعيها لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا أعلنت سريلانكا عن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر.

وأكدّت الدكتورة سودارشاني فرناندوبول الوزيرة المشرفة على مكافحة الوباء استعداد الحكومة لطلب 5 ملايين جرعة من اللقاح.

وبررت إتاحة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر بقلة الإمدادات الواردة من الهند، خاصةً بعدما أوقف معهد سيروم الهندي تسليم البلاد لقاح كوفيشيلد الذي تنتجه شركة استرازينيكا بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

ولم تكتفِ سريلانكا بمنح لقاح فايزر الاستخدام الطارئ، حيث قامت بمنح لقاح سبوتنيك الروسي، ولقاح سينوفارم الصيني ميزة الاستخدام الطارئ.

يذكر أنّ سريلانكا سجلت منذ بداية انتشار فيروس كورونا أكثر من 119 ألف إصابة وحوالي 1000 وفاة.

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