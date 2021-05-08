تيك توك تسمح باستخدام حساباتها للتسجيل في التطبيقات الأخرى

كشفت شركة تيك توك حزمة برمجية جديدة تتيح للمستخدمين التسجيل في المواقع والتطبيقات الأخرى باستخدام حساباتهم في تيك توك دون أن يضطر لتسجيل بياناته بشكل كامل.

وتعد هذه الميزة مشابهة للميزة التي تقدمها فيسبوك، جوجل، تويتر وسناب شات، والتي توفر على المستخدم الوقت خلال التسجيل.

وقالت تيك توك إنّ بإمكان المطورين التقديم من أجل إضافة الميزة لتطبيقاتهم، مقابل الحصول على الموقع الجغرافي للمستخدمين، وإمكانية الوصول للبيانات المسجلة في التطبيق.

كما طرحت تيك توك ميزة جديدة تتيح للمستخدم مشاركة المقاطع الصوتية من التطبيقات الأخرى لتيك توك، وهذا ما سيساعد المستخدمين على جلب المقاطع غير الموجودة في تيك توك لمكتبتهم الخاصة.

كما أكدّت رغبتها بزيادة سعة مكتبة الموسيقى الخاص بها دون الحاجة للحصول على تراخيص مباشرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية