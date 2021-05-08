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تيك توك تسمح باستخدام حساباتها للتسجيل في التطبيقات الأخرى

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة تيك توك حزمة برمجية جديدة تتيح للمستخدمين التسجيل في المواقع والتطبيقات الأخرى باستخدام حساباتهم في تيك توك دون أن يضطر لتسجيل بياناته بشكل كامل.

وتعد هذه الميزة مشابهة للميزة التي تقدمها فيسبوك، جوجل، تويتر وسناب شات، والتي توفر على المستخدم الوقت خلال التسجيل.

وقالت تيك توك إنّ بإمكان المطورين التقديم من أجل إضافة الميزة لتطبيقاتهم، مقابل الحصول على الموقع الجغرافي للمستخدمين، وإمكانية الوصول للبيانات المسجلة في التطبيق.

كما طرحت تيك توك ميزة جديدة تتيح للمستخدم مشاركة المقاطع الصوتية من التطبيقات الأخرى لتيك توك، وهذا ما سيساعد المستخدمين على جلب المقاطع غير الموجودة في تيك توك لمكتبتهم الخاصة.

كما أكدّت رغبتها بزيادة سعة مكتبة الموسيقى الخاص بها دون الحاجة للحصول على تراخيص مباشرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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