HP تطلق جهازا مكتبيا بمواصفات مميزة

كشفت شركة HP الأمريكية عن حاسوب مكتبي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه EliteOne 800 G8.

وسينبض بداخل هذا الحاسوب معالجات إنتل من الجيل ال11 تصل إلى Core i9، مع خيار Intel UHD Graphics730 أو Intel UHD Garpgics750.

وزودت الشركة الأمريكية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 23.8 أو 27 بوصة ودقة عرض 2540*1600 بيكسل تدعم الضوء الأزرق المنخفض، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب بدقة 5 ميغا بيكسل، تدعم الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر Tof لتتبع المسافات.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع M,2 PCIE بسعة 6 تيرا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية من نوع DDR4 3200 SDRAM بسعة 64 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على 3 منافذ USB-A، منفذ USB-C، منفذ DisplayPort ومنفذ Etherent، وسيدعم الواي فاي، والبلوتوث، ونظام تبريد لخفض ضوضاء المراوح أثناء المكالمات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تفصح عن سعر الجهاز الذي ستطرحه في الأسواق خلال الشهر الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية