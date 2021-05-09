أيمن زيدان ينشر رسالة مؤثرة في ذكرى وفاة ابنه

نشر الفنان السوري أيمن زيدان على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام رسالة مؤثرة بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة ولده نوار وأرفقها بصورة تجمعه به.

وقال النجم الملقب بالإمبراطور في رسالته إنّ كلماته المغمسة بوجع الدنيا يكررها بعد مرور 10 سنوات على رحيل نوار، وأكدّ تذكره الدائم انحناءاته على جدار الحياة في حين كان الرحيل قد بدأ خطواته نحوه.

ووصف أيمن زيدان نجله بمهجة القلب، وقال: خطفك الموت لكنّه ظل متربصاً بنا، كم أفتقدك.

وكان نوار قد توفي قبل عشر أعوام عن عمرٍ يناهز 19 عاماً بعد إصابته بمرض السرطان في منطقة الأنسجة بين الرئتين.

يذكر أنّ أيمن زيدان عاد في الموسم الحالي للدراما بعد غياب دام 5 سنوات، وشارك في عدة أعمال أبرزها الكندوش وخريف العشاق.

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