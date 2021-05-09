طفل يورّط أهله بشراء مصاصات بسعر خيالي

تفاجأت عائلة الطفل نوح براينت الذي يعيش في مدينة بروكلين الأمريكية بوصول طلب من موقع أمازون يحتوي على 51 طرداً تضم 918 مصاصة سبونج بوب كان الطفل قد طلب عبر موقع أمازون توصيلها لمنزل عمته.

وحاولت العائلة إعادة المصاصات لأمازون، وقالت لها إنّ الطفل الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد تقدم بالطلب بشكلٍ سري ودون معرفة العائلة، وإنّ والدته جينفر برايت غير قادرة على دفع هذا المبلغ الضخم، لكنّ أمازون رفضت إعادة الطلبية.

وهذا ما دفع الأم لإنشاء صفحة على موقع Gofubdme طلبت من خلالها جمع التبرعات وشرحت قصتها بالكامل، لتتمكن من جمع 16 ألف دولار أمريكي خلال مدة قصيرة.

وبعد انتشار القصة على الإنترنت قررت شركة أمازون التبرع بالمبلغ الذي دفعته الأم كثمنٍ للمصاصات للجمعيات الخيرية.

يذكر أنّ الأم أكدّت استثمارها المبلغ الذي حصلت عليه من الموقع لتعليم ابنها ولدعمه بشكلٍ مستمر.

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