9 أشياء لا تفعلها داخل سيارتك

قد تبدو السيارة أحيانًا، كأنها منزل متنقل، فأثناء قيادتك لسيارتك قد تفعل بعض الأشياء مثل الأكل، أو ارتداء سماعات الأذن والحديث عبر الهاتف، لكن إليك 9 أشياء يجب أن لا تفعلها داخل سيارتك:

وضع قدميك على لوحة القيادة:

سواء كنت في مقعد الراكب أو كنت تقود سيارتك فيجب أن تبقي قدميك بعيدًا عن لوحة القيادة، فوفقًا لتقرير من شركة NerdWallet في عام 2017 اعترف 3% من السائقين بوضع أقدامهم على لوحة القيادة أو خارج النافذة باستخدام مثبت السرعة، وعلى الرغم من أنها نسبة ضئيلة إلا أنها حركة خطيرة ففي عام 2015 تعرض زوجان لحادث سيارة بسبب وضع الزوجة قدميها على لوحة القيادة، وتعرضوا لعدد من الكسور القوية.

تخزين أشياء غير ضرورية:

يتعامل بعض الأشخاص مع السيارة كأنها منزل متنقل، لكن لا ينبغي أن نتعامل معها كوحدة تخزين، إذ إن تخزين بعض الأشياء الكبيرة وتراكمها قد يؤدي إلى حجب رؤية السائق فتخلق نقاط عمياء خطيرة، وربما إذا حدث أي حالة طارئة فإن أي شيء مُخزن في السيارة لم يتم تثبيته بإحكام قد يكون أداة خطرة تصيب بسهولة من هم حول السيارة إذا قمت بالدوس على الفرامل بشكل مفاجئ.

تناول الطعام:

الجميع تقريبًا مذنب بتناول الطعام أو الشراب خلف عجلة القيادة من حينٍ لآخر، يقول ريتشارد مدير أحد متاجر بيع السيارات إن احتساء فنجان من القهوة أو الصودا أمر جيد بشكل عام، لكن تأكد من قدرتك على الإمساك بعجلة القيادة وإبقاء عينيك على الطريق، ويضيف: “كلما زادت إمكانية فرصة تناول وجبة كامل زادت فرصة تشتت انتباهك، فقد يكون المغري الوصول إلى قطعة بطاطا مقلية في قاع صندوق الوجبة التي تأكلها لكنه أمر خطير للغاية”.

سماعات الأذن:

لا تمثل الموسيقى أثناء الرحلات الطويلة مشكلة، لكن استخدام سماعات الرأس ليس أفضل شيء تفعله أثناء قيادة السيارة، فهي تقلل من وعيك ورغم أن إجراء المكالمات أثناء القيادة باستخدام سماعات الأذن أكثر أمانًا إلى أن ارتداءها لوقت طويل ليس جيدًا.

التدخين:

مخاطر التدخين معروفة بشكل عام، لكن إذا كنت من المدخنين فتجنب ذلك في سيارتك، فوفقًا لبعض الأبحاث وبعد حرق نصف سيجارة في السيارة يمكن أن تنخفض جودة الهواء إلى 10 أضعاف، إضافة إلى الضرر الذي تسببه لأي شخص آخر في السيارة بسبب التدخين السلبي.

وضع مساحيق التجميل للنساء:

إنه مثل أي شيء آخر يشتت الانتباه، وتقول ستيفاني شوارتز مالكة مدرسة لتعليم القيادة إن وضع مساحيق التجميل وأي أنشطة أخرى أثناء القيادة يضاعف وقت رد الفعل الذي يحتاجه السائق لوضع قدميه على الفرامل.

القيادة بدون حذاء:

لا تعد القيادة بدون حذاء أمرًا خطيرًا، لكن في بعض الأحيان قد تكون بحاجة إلى استخدام القوة للدوس على الفرامل لكنك لن تتمكن من استخدام كل قوتك بأقدام عارية مقارنة بارتداء حذاء، بالإضافة إلى أنك قد تحتاج للخروج من السيارة في حالة طارئة عندها ستخاطر بإصابة قدميك إذا كانتا عاريتين.

الجدال:

يمكن أن يؤدي غضبك أثناء القيادة بسبب جدال مع شخص ما إلى جعلك عرضة للخطر بأكثر من طريقة، فوفقًا لبحث أجرته كلية هارفارد للصحة العامة من الممكن أن تؤدي نوبات الغضب أثناء القيادة على الطريق إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية بعد بضعة ساعات، الضغط النفسي يؤدي لزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، إضافة إلى إمكانية تعريض نفسك لخطر حوادث السير المختلفة.

إرجاع كرسي القيادة للخلف:

يجب أن يكون السائق في أفضل وضع ممكن للتحكم في سيارته، إذ لا يملك الأشخاص نفس قدرة التحكم إذ كانوا بعيدين عن عجلة القيادة بصرف النظر عن قدرتك على الوصول إلى الدواسات والاستجابة بسرعة لما يحدث على الطريق، فقد تحتاج إلى التحكم في الأضواء أو المساحات أو الأنظمة الأخرى في السيارة وهذا سيكون صعبًا عندما تكون بعيدًا عن عجلة القيادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية