بقايا الصاروخ الصيني «التائه» تسقط في المحيط الهندي

أعلنت الصين أن بقايا صاروخها “لونغ مارش 5بي” سقطت في المحيط الهندي اليوم الأحد، وأن معظم مكوناته دمرت فور دخوله الغلاف الجوي للأرض.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قوله، إن أجزاء من الصاروخ دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين (02:24 بتوقيت غرينتش) وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا.

وتضع الإحداثيات نقطة الارتطام في المحيط الهندي جنوب غربي الهند وسريلانكا، وأكد المكتب أن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي.

من جهته أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، بأن الصاروخ الفضائي الصيني تفكك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.

وانطلق الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملا على متنه مركبة “تيانهي” غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية مدارية.

وأثار خروج المرحلة الثانية من الصاروخ عن السيطرة تكهنات دامت أياما بشأن موقع سقوط الحطام، وورد ذكر شمال السودان بين مواقع السقوط المحتملة، إضافة إلى عدد من البلدان العربية.

وسقطت في العام الماضي أجزاء من أول صاورخ “لونغ مارش 5بي” في ساحل العاج وألحقت أضرارا ببعض الأبنية لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

