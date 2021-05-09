فيروس XCodeGhost – الكشف عن أكبر اختراق في تاريخ هواتف الايفون!

في عام 2015 تمكن فيروس (برمجية خبيثة) يسمى XCodeGhost من إصابة ما يزيد عن 128 مليون هاتف ايفون حول العالم من خلال 2500 تطبيق مختلف على متجر الآب ستور.

البرمجية الخبيثة كانت موجودة ومضمنة داخل تطبيقات شهيرة مثل تطبيق المراسلة الفورية WeChat وتطبيق الملفات المضغوطة WinZip ولعبة Angry Birds 2 وغيرها.

يعد ذلك أكبر اختراق في تاريخ هواتف الايفون ولم يكن حجم الإصابات معروفاً حتى كشفته بعض رسائل البريد الإلكتروني التي عرضت في النزاع القضائي بين ابل وشركة Epic Games المطورة للعبة فورت نايت.

البيانات جاءت من رسالة بريد إلكتروني لمدير متجر الآب ستور حيث ذكر أن عدد تحميلات التطبيقات المصابة بالبرمجية الخبيثة تجاوز 200 مليون تحميل وأن عدد الأجهزة المصابة يفوق 128 مليون هاتف ايفون.

أكثر من نصف تلك الإصابات كانت في الصين بنسبة 55% من إجمالي الأجهزة المصابة في حين وصل عدد الأجهزة المصابةةداخل الولايات المتحدة الأمريكية نحو 18 مليون جهاز وفقاً لرسالة بريد إلكتروني أخرى لأحد مسئولي ابل.

ابل كانت ملزمة قانوناً بإبلاغ وتنبيه المستخدمين المتضررين من فيروس XCodeGhost لكنها لم تفعل، ولم تكشف عن حجم الإصابات في أي وقت سابق، لكنها اكتفت بتنبيه المطورين لمعالجة تطبيقاتهم وإزالة البرمجية الخبيثة منها.

إذا كنت تتساءل كيف استطاعت تلك البرمجية الخبيثة التسلل إلى آلاف التطبيقات ومنها إلى ملايين المستخدمين، فالإجابة أن ذلك تم عبر حقن نسخة من برنامج XCode الخاص بأبل بتلك البرمجية، وهو البرنامج الذي يعتمد عليه المطورون في إنشاء التطبيقات الخاصة بهم!

تمتلك ابل سمعة طيبة فيما يتعلق بالأمن والحماية إلا أن الإعلان عن حجم اختراق كهذا كان سيشكل حرجاً كبيراً للشركة أمام الرأي العام، وهو فعلياً – استنداً للأرقام المذكورة آنفاً – الاختراق الأكبر منذ إطلاق سلسلة الايفون في 2007.

ابل في وقت سابق كانت قد أكدت عبر موقعها الرسمي أنها لا تمتلك معلومات حول النشاط الخبيث لتلك البرمجية على هواتف الايفون أو قيامها بالاستيلاء على بيانات المستخدمين إلا أن الغرض الرئيسي من تلك البرمجية وفقاً لخبراء أمنيين كانت الاستيلاء على البيانات الشخصية.

بيانات مثل اسم الجهاز ومعلومات الشبكة والتطبيقات المثبتة على الجهاز وبعض المعلومات العامة في النظام استطاع فيروس XCodeGhost الاستيلاء عليها لكنه لم يصل إلى بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو ما شابه.