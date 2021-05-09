4 طرق من أجل تشغيل جهاز الأندرويد بدون زر الباور

هل تساءلت يوماً كيف تتمكن من تشغيل الأندرويد بدون زر الباور؟ مما لا شك فيه أن زر الطاقة “Power Button” أحد أهم أجزاء الهاتف، وبسبب كثرة استخدامه في عمليات الفتح وإعادة تشغيل الهاتف أو فتح وإغلاق الشاشة، فمن الممكن أن يتعرض للتلف ويتوقف تماماً عن العمل.

وفي حين أن هناك العديد من التطبيقات المجانية على متجر جوجل بلاي التي تتيح لك إمكانية استبدال وظيفة زر الطاقة بأزرار مستويات الصوت، ولكن ماذا تفعل الآن في هذه اللحظة إذا كنت لا تستطيع إنارة شاشة هاتفك بأي شكل من الأشكال حتى تتمكن من تثبيت أي تطبيق.

ولذلك في هذه المقالة سوف نسلط الضوء على 4 طرق مختلفة تمكننا من فتح وتشغيل هاتف الأندرويد دون الحاجة لزر الباور.

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1- قم بتوصيل الهاتف بالشاحن

نعم، الأمر في غاية السهولة. إذا كنت لا تستطيع تشغيل هاتفك الأندرويد وزر الطاقة مٌعطل تماماً، فإن أفضل وأسرع وسيلة تجعلك قادر على تشغيله مرة ثانية هي من خلال توصيل الهاتف بالشاحن الكهربائي أو حتى من خلال توصيله بالكمبيوتر عن طريق كابل الــ USB.

بهذا الشكل سوف تعمل شاشته على الفور ويمكنك بهذا الشكل استخدام الهاتف والبحث عن بعض الإعدادات التي تمكنك من إعادة تشغيله فيما بعد دون الحاجة لزر الطاقة وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في الفقرات القادمة.

2- اطلب من شخص ما الاتصال بك أو استخدم ماسح بصمة الإصبع

إذا كان هاتفك يحتوي على ماسح لبصمة الإصبع فيمكنك الاعتماد عليه من أجل إنارة شاشة الهاتف. أو من الممكن أن تطلب من أي شخص أو تستخدم هاتف أخر من أجل الاتصال بهاتفك لكي تتمكن من إنارة شاشته وتستطيع استخدامه.

بعد ذلك يمكنك البحث عن بعض التطبيقات على متجر جوجل بلاي التي تسمح لك باستبدال وظيفة زر الطاقة بأزرار الصوت مثل تطبيق Power Button to Volume Button.

ولكن للأسف الشديد من الممكن هذه التطبيقات تكون غير متوافقة مع نوع هاتفك، بالإضافة إلى ذلك فإن معظم مراجعات المستخدمين على هذا نوع من التطبيقات بنتائج سلبية. ولذلك سوف نحاول البحث عن طرق أخرى بديلة قد تكون هي الأفضل.

3- من خلال إعدادات الهاتف

توجد ميزة افتراضية في نظام أندرويد وتسمى “رفع الجهاز لإيقاظه” وهذه الميزة تعني أنه بمجرد أن تقوم برفع هاتفك من سطح أي شيء سوف يتم إضاءة شاشته على الفور. هذه الميزة ذكية جداً لأنها لا تتسبب في إيقاظ الهاتف عندما يكون موجود في جيبك، ولكن بمجرد أن تخرج الهاتف من جيبك سوف تضاء الشاشة أيضاً.

فقط توجه إلى تطبيق الإعدادات، ثم شاشة القفل ثم قم بتفعيل ميزة “رفع الجهاز لإيقاظه”. بهذا الشكل كلما حاولت أن ترفع الهاتف من على سطح المكتب سوف تضاء شاشته وتكون قادراً على استخدمه. أما إذا كان هاتفك لا يحتوي على هذه الميزة، فاستكمل معنا للفقرة القادمة

4- الاعتماد على تطبيق Shake Screen On Off FREE

تطبيق Shake Screen On Off FREE هو تطبيق مجاني على متجر جوجل بلاي ومن ناحية الوظيفة التي طور من أجلها فهو في منتهى الروعة وعلى أعلى درجات الذكاء والحساسية. هذا التطبيق من أجل فتح الهاتف وإنارة شاشته أو إطفاؤها بمجرد اهتزاز الهاتف. بمعنى أنه كلما قمت بهز الهاتف في يدك من اليسار إلى اليمين سوف يتم فتح الشاشة على الفور، ومرة ثانية ليتم إغلاق الشاشة.

فقط قم بتثبيت التطبيق ووافق على الأذونات التي يطلبها منك من أجل التحكم في الجهاز. التطبيق آمن جداً وموثوق ومجاني ولكنه يحتوي على إعلانات. للأسف الشديد التطبيق لا يدعم اللغة العربية، ولكنه الوحيد الذي يعمل بكفاءة، كما أنه من السهل جداً إعداده.

فقط قم بالنقر فوق رمز السهم الصغير واختار مستوى الحساسية. كلما قمت باختيار مستوى أعلى كلما كنت قادر على فتح الهاتف مع الاهتزازات الخفيفة. هناك العديد من المزايا الاحترافية في التطبيق ولكن بالإصدار المدفوع فقط، ولكن من الممكن أن تكتفي بالإصدار المجاني من أجل فتح الهاتف وإغلاقه بمجرد “هز” الهاتف في يدك.

السعر : مجاني