تطبيقات رمضان للايفون والايباد (27) – تطبيق إسلامي رائع وتطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، معنا اليوم تطبيق إسلامي مميز وتطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق رتيل – للتعرف على القاريء والسورة

هو تطبيق تم إطلاقه برعاية شركة الاتصالات السعودية STC يتيح التعرف على اسم القاريء والسورة التي يقرؤها في حالة كان هناك قرءان كريم يُتلى من حولك، هذه هي الميزة الرئيسية في التطبيق بجانب مزايا أخرى كتحميل تلاوات لأشهر القراء ومعرفة أوقات الصلاة.

التطبيق يحتوي على ميزة قراءة القرءان الكريم والإطلاع على التفسير والمساعدة على ختمه والتذكير بالأذكار اليومية ومواقيت الصلاة.

السعر : مجاني

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تطبيق Account Tracker – إدارة مصاريفك وأموالك

تطبيق مميز يتيح لك إدارة المصاريف والنفقات الخاصة بك وكذلك إدارة حسابك البنكي بإضافة المدخرات وخصم النفقات، كما يساعدك على الالتزام بالميزانية الشهرية التي تحددها للنفقات.

التطبيق لا يرتبط بحسابك البنكي وإنما يعتمد على المدخلات والبيانات التي تدخلها فيه، ويتيح مزايا أخرى مثل التنبيه بدفع الفواتير والأقساط ويمتاز بواجهة استخدام جذابة مع دعم للوضع الليلي. السعر الأصلي 3.99$

السعر : مجّاني لفترة محدودة