عملية خطف تفشل بسبب “فضول الأطفال”

شهدت إحدى الطرق السريعة في أمريكا حادثة خطفٍ غريبة، حيث قام جوفان كولازو المتدرب في وحدة جاكسون بولاية كارولينا الجديدة بالصعود لحافلة مدرسية، ثم أمر السائق بالسير بالحافلة لإحدى القرى تحت تهديد السلاح.

وطلب الخاطف من الأطفال ال18 الموجودين داخل الحافلة بالاتجاه لمقدمة الحافلة، وأكدّ للسائق بأنّه لن يؤذيهم في حال سار بالحافلة إلى المكان الذي حدده له.

وبعد أنّ أصبح الأطفال في مقدمة السيارة قاموا بطرح وابل من الأسئلة على الخاطف، مثل: هل ستؤذينا؟، هل أنت جندي؟، هل أنت سائق الحافلة؟، وهذا ما أغضب الخاطف ودفعه للتخلي عن عملية الخطف، حيث قام بإنزال الأطفال والسائق على الطريق السريع، ثم قاد الحافلة لمسافة قصيرة وتركها وفر منها.

يذكر أنّ الشرطة الأمريكية ألقت القبض على الخاطف البالغ من العمر 23 عاماً، ووجهت له 19 تهمة متعلقة بالخطف، والسطو المسلح، بالإضافة لجنايات أخرى، وتم تقديمه للمحاكمة.

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