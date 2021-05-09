بريطانية تدعي اختطافها من كائنات فضائية 52 مرة

قالت البريطانية باولا سميث البالغة من العمر 50 عاماً إنّ كائنات فضائية مجهولة قامت باختطافها 52 مرة خلال السنوات الماضية.

حيث نشرت المرأة التي تعيش في مدينة برادفورد الإنجليزية صوراً تظهر وجود كدمات على يديها ظهرت نتيجة عملية الخطف.

وقالت باولا إنّها خطفت لأول مرة في العام 1982 عن طريق مركبة فضائية، حيث كانت في الغابة، قبل أن يتم إدخالها في المركبة الفضائية ليبدأ قلبها بالخفقان بشدة، ومنذ ذلك الحين تم خطفها 52 مرة.

ونشرت المرأة البريطانية رسوماً توضيحية للكائنات الفضائية التي خطفتها عن طريق المركبات الفضائية، وقالت إنّهم يملكون تكنولوجيا متقدمة جداً.

وأشارت إلى أنّ الفضائيين عرضوا عليها شرائح لمناظر طبيعية يمر بها نهر جميل يتحول فجأة للون الأسود، ولسماء تتحول من الزرقاء للحمراء، في إشارة منهم لأن الأرض ستدمر بسبب جشع الإنسان.

يذكر أنّ كلام المرأة الإنجليزية أثار جدلاً على الإنترنت، لأنّ عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يصدقوا كلامها، ولم يقتنعوا بروايتها.

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