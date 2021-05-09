محمد هنيدي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس

عبّر الفنان المصري محمد هنيدي عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس وذلك من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك.

وقال هنيدي في منشوره إنّ الناس جالسة في بيوتها في حين يتم تهجير أهالي الحي ظلماً وبهتاناً، وتابع الفنان المصري منشوره بالقول إنّهم يتركون خلفهم ذكرياتهم وماضيهم، ومستقبلهم وعالمهم، والعالم يقف متفرجاً ومتجاهلاً ما يحصل، لذلك يجب أن نقف جنبهم ونوصل صوتهم، وختم هنيدي منشوره بعبارة أنقذوا حي الشيخ جراح.

وحظي منشور النجم المصري بتفاعلٍ كبير، حيث أكدّ العديد من متابعيه دعمهم لأهالي الحي الموجود في القدس عاصمة فلسطين.

ويأتي موقف هنيدي وعدد آخر من النجوم في الوطن العربي في وقتٍ قامت فيه سلطات الاحتلال بتصعيد التوتر في الحي بحجة مطالبة بعض المستوطنين بملكيته.

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