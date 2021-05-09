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محمد هنيدي يتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الفنان المصري محمد هنيدي عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس وذلك من خلال منشورٍ نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك.

وقال هنيدي في منشوره إنّ الناس جالسة في بيوتها في حين يتم تهجير أهالي الحي ظلماً وبهتاناً، وتابع الفنان المصري منشوره بالقول إنّهم يتركون خلفهم ذكرياتهم وماضيهم، ومستقبلهم وعالمهم، والعالم يقف متفرجاً ومتجاهلاً ما يحصل، لذلك يجب أن نقف جنبهم ونوصل صوتهم، وختم هنيدي منشوره بعبارة أنقذوا حي الشيخ جراح.

وحظي منشور النجم المصري بتفاعلٍ كبير، حيث أكدّ العديد من متابعيه دعمهم لأهالي الحي الموجود في القدس عاصمة فلسطين.

ويأتي موقف هنيدي وعدد آخر من النجوم في الوطن العربي في وقتٍ قامت فيه سلطات الاحتلال بتصعيد التوتر في الحي بحجة مطالبة بعض المستوطنين بملكيته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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