مايكروسوفت توقف نسخة Windows 10 المخففة

أشارت تقارير واردة من داخل شركة مايكروسوفت الأمريكية إلى رغبة الشركة بالتوقف عن إنتاج النسخة المخففة من Windows 10 والتي أطلقتها قبل عام ونصف تحت اسم Windows 10X.

وأكدّ موقع The Vega بأنّ الشركة الأمريكية لن تطلق النسخة هذا العام، وقد لا تطلقها في الأعوام القادمة أيضاً، لأنّها ترغب في دمج بعض مواصفات النظام الذي طورته مع نسخة Windows 10.

وبررت مايكروسوفت رغبتها في إيقاف Windows 10X بعدم ارتياح العملاء لاستخدام نظام تشغيل مختلف عن نظام التشغيل العادي، رغم إعجابهم بخصائص نظام Windows 10، وهذا ما دفعها لدمجها مع نظام ويندوز 10 عوضاً عن طرحها كنظام مستقل.

يذكر أنّ مايكروسوفت أطلقت النسخة المخففة من نظام التشغيل في أكتوبر 2019 حيث زودت جهاز Surface Neo الذي يحمل شاشة مزدوجة بها.

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