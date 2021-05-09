تسريبات تكشف مواصفات هاتف آسوس Zenfone Mini

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة آسوس التايوانية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Zenfone Mini.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon888 الحديث والمتطور ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة التايوانية هذا الهاتف بشاشة E4 AMOLED مقاس 5.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وجودة عرض Full HD.

وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، 3 ميكرفونات، بلوتوث، ومستشعر للبصمات مدمج في الشاشة.

يذكر أنّ آسوس لم تكشف عن سعر الهاتف الذي ستطلقه في الأسواق يوم 12 مايو الجاري.

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