جديد الصين.. حاسوب بوزن 1.27 كغم.. إليكم مواصفاته

كشفت شركة Jumper الصينية عن حاسوب جديد خفيف الوزن أطلقت عليه EZbook S5.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Celeron N4020، ونظام تشغيل ويندوز.

وأحاطت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بغطاء مصنع من اللدائن البلاستيكية بسمك 18 ملم، وغطاء بلاستيكي رقيق، وهذا ما ساهم في جعل وزنه يصل ل1.27 كيلو غرام فقط.

وزودت Jumper حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 14 بوصة بجودة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب مناسبة لإجراء مكالمات الفيديو.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 256 غيغا بايت مع إمكانية رفعها من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية تجعله يعمل ل5 ساعات، منفذ USB، منفذ USB 2.0، ميكرفون موضوع فوق لوحة المفاتيح، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تعلن عن سعر الحاسوب الذي ستطرحه في الأسواق خلال الفترة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية