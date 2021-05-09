مسلسل كوفيد 25 يواصل نجاحاته ويتصدر الترند

حقق الفنان المصري يوسف الشريف نجاحاً كبيراً بمسلسل كوفيد 25 الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

فبعد تصدره الترند في مصر نجح المسلسل الذي يتم عرضه على روتانا خليجية في تصدر الترند في السعودية أيضاً.

وتمكن العمل الضخم من جذب عدد كبير من المتابعين في كافة أنحاء الوطن العربي خاصةً في السعودية ومصر رغم عرضه في منتصف شهر الخير.

ويتناول العمل قصة وباء ينتشر في الأرض من منطقة العين السخنة في مصر، ويهدد العالم بالفناء.

ومسلسل كوفيد 25 وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة نخبة من نجوم أمثال يوسف الشريف، آيتن عامر، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، عماد رشاد، وغيرهم.

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