جديد غوغل.. أغنية لقاح كورونا

طرحت شركة غوغل الأمريكية أغنية جديدة لتحفيز الناس على الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الأغنية خاصة، وسيكون بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون منتجات الشركة الاستماع إليها.

وتطرقت الأغنية التي جاءت بكلمات بسيطة للباحثين والعلماء، والدور الذي لعبوه في إنتاج اللقاحات، كما سلطت الضوء على الأطباء والممرضين الذين كانوا خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا السريع الانتشار.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ هدفها الرئيسي من طرح هذه الأغنية هو تحفيز الأشخاص المترددين وتشجيعهم من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وسيؤدي الأغنية الجديدة مساعد غوغل الصوتي، حيث سيكون بإمكان المستخدمين الاختيار بين المؤدي بصوت رجل أو صوت امرأة، وسيكون بإمكان مستخدمي هواتف أندرويد طلبها من مساعد غوغل الصوتي.

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