علامات تساعد على اكتشاف الدواء المنتهي الصلاحية

أكدّت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج خطورة تناول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها، وقالت إنّ الدواء المنتهي الصلاحية يفقد مفعوله ولا يعطي أي نتيجة في حال تناوله الشخص، بالإضافة لأنّه قد يسبب مشاكل صحية للمريض في بعض الحالات.

وأشارت إلى أنّ بعض الأدوية تنتهي صلاحيتها قبل انتهاء المدة المدونة على العبوة لأسباب تتعلق بسوء التخزين.

وقالت يمكن للشخص معرفة الدواء المنتهي الصلاحية بحسب نوعه من خلال ظهور بعض العلامات التي تدل على هذا الأمر كتحول الكريمات والمراهم للحالة السائلة بالإضافة لتغير لونها، وظهور تشقق وتغيير في لون الأقراص، بالإضافة لنشوء كتل في بعض الأدوية أو انتفاخ العلبة أو انبعاث رائحة كريهة وغير مألوفة.

ودعت الصيدلانية الألمانية الناس للاحتفاظ بالأدوية في الظروف المناسبة، وعدم تعريضها لأشعة الشمس أو وضعها في أماكن مرتفعة الحرارة لكي لا تفسد.

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