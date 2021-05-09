بروس ويليس يعود للسينما من بوابة The Fortess

كشفت شركة الإنتاج السينمائي EmmettFurla Oasis عن تعاقدها مع الممثل بروس ويليس ليلعب دور البطولة في سلسلة أفلام الخيال العلمي The Fortess.

وقالت مصادر مقربة من الشركة إنّ الممثل الأمريكي سيبدأ تصوير الجزء الأول من الفيلم، على أن يبدأ تصوير الجزء الثاني بشكل مباشر وقبل عرض الجزء الأول.

وستتناول السلسلة الجديدة حياة مجموعة من المجرمين يقودهم رجل مخضرم للهجوم على منتجع سري تابع للاستخبارات الأمريكية بهدف الانتقام من جاسوس سابق يلعب دوره ويليس.

وأشارت المصادر إلى أنّ الشركة المنتجة بدأت عملية تصوير الجزء الأول في بورتو ريكو، وأكدّت رغبتها بتصوير 3 أجزاء من هذه السلسلة خلال العام الجاري.

يذكر أنّ The Fortes من تأليف آلان هورسنيل، وإخراج جيمس كولين بريساك، وبطولة بروس ويليس، جيسي متكالف، تشاد مايكل موراي، وكيلي جريسون.

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