ممرضون بأنياب يقدمون لقاحات كورونا

عاد قصر دراكولا للواجهة بعدما قررت السلطات الصحية الرومانية تحويل القصر الواقع في منطقة ترانسلفانيا إلى مركز للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا.

ونشرت السلطات المحلية ملصقاً دعائياً قالت فيه إنّ الأطباء والممرضين سيرسمون على وجوههم شكل أنياب تشبه أنياب دراكولا، وسيقدمون جرعات مجانية من لقاح فايزر لجميع زوار القصر.

وتهدف الحكومة الرومانية من هذا الأمر إلى جذب الزوار للقصر، وذلك بعدما شهد القطاع السياحي تراجعاً كبيراً بعد انخفاض عدد السياح بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار أحد العاملين في القصر إلى أنّ القصر سيفتح أبوابه لاستقبال السياح في عطلة نهاية كل أسبوع خلال شهر مايو، وسيحصل السياح على اللقاح بشكل مجاني، كما سيحصلون على جولة في أنحاء القصر الذي يضم 52 آلة تعذيب من العصور الوسطى.

وكانت رومانيا قد سجلت أكثر من مليون إصابة وأكثر من28 ألف حالة وفاة منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

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