منوعات

ZTE تستعد لطرح هاتفها Blade A71 المميز

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة ZTE بعض مواصفات الهاتف ZTE Blade A71 الذي تستعد الشركة لطرحه قريباً.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon888 ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية التعرف على الوجوه، وسيحتوي على بطارية بقوة 4000 واط، واي فاي، ومستشعر للبصمات مدمج في الزر الرئيسي، ومنفذ 3.5 للسماعات.

ولم تستطع التسريبات كشف مساحة الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية للجهاز الذي ستوفره ZTE بألوان الأزرق، الرمادي، والأخضر.

يذكر أنّ المصادر الواردة من داخل الشركة الصينية لم تستطع كشف موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك