ZTE تستعد لطرح هاتفها Blade A71 المميز

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة ZTE بعض مواصفات الهاتف ZTE Blade A71 الذي تستعد الشركة لطرحه قريباً.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon888 ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.52 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنية التعرف على الوجوه، وسيحتوي على بطارية بقوة 4000 واط، واي فاي، ومستشعر للبصمات مدمج في الزر الرئيسي، ومنفذ 3.5 للسماعات.

ولم تستطع التسريبات كشف مساحة الذاكرة الداخلية والذاكرة العشوائية للجهاز الذي ستوفره ZTE بألوان الأزرق، الرمادي، والأخضر.

يذكر أنّ المصادر الواردة من داخل الشركة الصينية لم تستطع كشف موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا سعره.

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