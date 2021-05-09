Tab M10 5G.. جهاز لوحي جديد من لينوفو ببطارية قوية

تستعد شركة لينوفو الصينية لإطلاق جهاز لوحي جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Lenovo Tab M10 5G.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز الجديد بمعالج Qualcomm SM6350 أو Snapdragon 690 5G، ونظام تشغيل Android 11، وكرت شاشة Adreno 619L.

وزودت الشركة الصينية جهازها بشاشة مقاس 10 بوصة، ودقة عرض 1920*1200.

ولم تستطع التسريبات الكشف عن دقة الكاميرا الأمامية والخلفية لهذا الجهاز.

وستبلغ مساحة التخزين الداخلية لهذا الهاتف 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز اللوحي الجديد على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح التاب الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

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