أفضل تطبيقات المونتاج وتحرير الفيديو على الأندرويد

إذا أردت رأيي الشخصي فسوف أؤكد لك أن تطبيقات المونتاج وتحرير الفيديو هي الوسيلة الوحيدة التي يعتمد عليها معظم الفنانين والمطربين من أجل تحسين مظهر مقاطع الفيديو الخاصة بهم قبل رفعها على مواقع التواصل. بالإضافة إلى ذلك فجميع المبدعين وصناع المحتوى على يوتيوب لا يستطيعون الاستغناء عنها.

في حين أن برامج المونتاج على أنظمة سطح المكتب تتطلب عتاد هاردوير قوي جداً، بالإضافة إلى ذلك فهي دائماً برامج معقدة وصعبة الاستخدام على المبتدئين في هذا العالم، إلا أن تطبيقات المونتاج على نظام أندرويد سهلة جداً ولديها أكثر من منحنى تعليمي واحد سهل للغاية يرشدك إلى الخطوات الصحيحة التي يجب أن تتخذها أثناء عملية التحرير.

فقط كل ما يلزمك أن تقوم بالنقر عدة نقرات، وتأكد أنك ستحصل على مقاطع فيديو احترافية. معظم هذه التطبيقات مجانية ولكنها قد تحتوي على العديد من الوظائف المدفوعة. ولذلك، قبل أن تتخذ قرارك في الشراء، حاول تجربة أكثر من تطبيق واحد، خاصة وأن كل تطبيق قد يتمتع ببعض المزايا التي تعجز عنها التطبيقات الأخرى. والآن، تعالوا بنا نتعرف على مجموعة من أفضل تطبيقات المونتاج وتحرير الفيديو التي اخترناها لكم من على متجر جوجل بلاي.

1- FilmoraGo

على مدار سنوات طويلة كان يعتبر برنامج Filmora من Wondershare واحد من أفضل برامج المونتاج لنظام الويندوز وماك. ولحسن الحظ أن التطبيق المجاني على متجر جوجل بلاي يتمتع بنفس المزايا تقريباً. يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم نظيفة تحتوي على جميع الأدوات اللازمة للتحرير في الشريط العلوي وهناك أطنان من التأثيرات التي يمكنك إضافتها على مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة شديدة.

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الجانب السلبي الوحيد في التطبيق المجاني أنه يضيف لوجو العلامة المائية على الفيديو. ولكن هناك العديد من التأثيرات والانتقالات والتراكبات والمقاطع الموسيقية وهناك أيضاً متجر Filmora Store الذي يحتوي على العديد من الإضافات اللطيفة. فقط قم بإدراج الفيديو إلى المكتبة ثم قم بسحبه إلى محرر المخطط الزمني وابدأ في تقليم وتقطيع وتعديل السرعة وقص اللقطات الغير مرغوب فيها بسهولة شديدة.

السعر : مجاني

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2- Funimate Video Editor

Funimate محرر فيديو شهير جداً وشائع الاستخدام، ومع ذلك هو لا يعتبر محرر فيديو شامل. فقط يمكنك الاستعانة به في صناعة بعض مقاطع الفيديو الموسيقية القصيرة التي لا تزيد مدتها عن 15 ثانية.

يحتوي التطبيق على مجموعة متواضعة جداً من المرشحات والتأثيرات وتأكد أنه سيقوم بتلك المهمة على أكمل وجه. ولكن مرة ثانية تذكر أنه مخصص لمقاطع الفيديو التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وما إلى ذلك.

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يمكنك الكتابة على الفيديو وإضافة تراكبات وانتقالات عديدة أو إضافة صورة داخل صورة وبعض التأثيرات اللطيفة التي قد تحتاج لها في صناعة مقاطع الفيديو. ولكن ستلاحظ أنه يفتقد لعنصر الجدية في صناعة المحتوى. ومع ذلك فإن العمل عليه سهل وواضح والتطبيق نفسه خفيف وسهل الاستخدام ويمكنك تجربته مجاناً.

السعر : مجاني

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3- Adobe Premiere Rush

هو بالفعل تطبيق غني عن التعريف، ولكن بالتأكيد هو بعيد كل البعد عن إصدار سطح المكتب. وبالرغم من ذلك سوف تشعر أنه محرر فيديو جاد في وظيفته.

فعلى سبيل المثال هناك محرر الجدول الزمني متعدد المسارات والعديد من أدوات التحرير المتقدمة مثل المتواجدة أيضاً على سطح المكتب، بالإضافة إلى ذلك هناك ميزة المزامنة السحابية للاحتفاظ بمقاطع الفيديو الخاصة بك. تقريباً هو التطبيق الوحيد في هذه القائمة الذي يدعم ميزة التقاط الفيديو، ومع ذلك يمكنك إدراج أي فيديو بداخله بسهولة.

التطبيق مجاني ولكن الإصدار المدفوع يوفر مزايا حصرية مثل القدرة على الضبط التقائي لنسب العرض إلى الارتفاع وميزة تصدير مقاطع الفيديو بدقة 4K وبعض المزايا الأخرى.

ولكن بالنسبة للإصدار المجاني فهو يوفر كل ما تبحث عنه، سواء تقليم الفيديو أو تدويره أو قص بعض اللقطات وبمجرد أن تنتهي يمكنك مشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

السعر : مجاني

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4- Movavi Video Editor Plus

هو واحد من أفضل وأشهر تطبيقات المونتاج وتحرير الفيديو نظراً لسهولة استخدامه والواجهة البديهية النظيفة التي يسهل التعامل معها. أفضل ما يمتاز به التطبيق هو ميزة التعديل التلقائي والتي تساعدك على تحويل مقاطع الفيديو رأساً على عقب في نقرات معدودة. ولكن في نفس الوقت يمكنك الاعتماد على نفسك والانتقال للتحرير اليدوي.

جميع أدوات التعديل بين يديك، يمكنك تقليم الفيديو ودمج اللقطات وقص اللقطات الغير مرغوب فيها، يمكنك ضبط معدل السطوع ونسب التباين، يمكنك إضافة العديد من الانتقالات والتراكبات والتأثيرات التي لا حصر لها. في الواقع هو استوديو ومحرر شامل لا غنى عنه. ولكن بالطبع الإصدار المجاني محدود نوعاً ما، بالإضافة إلى ذلك يجب ان تستعد للتعامل مع العلامة المائية.

السعر : مجاني

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5- Movie Maker Filmmaker

Movie Maker Filmmaker هو محرر فيديو أساسي جداً، يسمح لك بإجراء بعض التعديلات على مقاطع الفيديو الخاصة بك مثل قص ودمج وإزالة الأقسام الغير مرغوب فيها. الميزة التي يوفرها وهي ALIVE والتي تسمح لك بإنشاء مقاطع فيديو باستخدام التطبيق نفسه.

هناك العديد من المرشحات والملصقات والتراكبات التي يمكنك إضافتها لتجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك مفعمة بالحياة. يمكنك إضافة مقاطع صوتية وملصقات والكتابة على الفيديو. وبمجرد أن تنتهي من عملية التحرير يسمح لك بمشاركة مقاطع الفيديو على مواقع التواصل.

ولكن كما ذكرنا في المقدمة، هو محرر أساسي لا يحتوي على العديد من الإضافات التي تجدها في تطبيق مثل Movavi أو Filmora، ولكن بالرغم من ذلك هو يمتاز بسهولة الاستخدام ومن الممكن أن تفضل الاعتماد عليه في صناعة محتوى لائق بصفحاتك الاجتماعية.

السعر : مجاني

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6- PowerDirector

PowerDirector هو محرر فيديو قديم جداً، ولكنه يحصل على تحديثات مستمرة من الفريق المطور لكي يواكب احتياجات المبدعين وصناع المحتوى. أداة قوية جداً واستثنائية وتحتوي على أطنان من الأدوات والمزايا التي قد تحتاج إليها في صناعة مقاطع فيديو احترافية.

يمكنك التعديل على سرعة الفيديو من خلال تأثير الحركة البطيئة، يمكنك تعديل اللقطات التي قمت بتصويرها واتضح لك أن النتائج مهتزة وهذا بفضل ميزة مثبت الفيديو. يمكنك الكتابة على الفيديو وإضافة مقاطع صوتية وتقليم أو تدوير مقاطع الفيديو.

من داخل التطبيق يمكنك التعديل أيضاً على عدة معايير مختلفة. من بينها معدل السطوع ودرجات التشبع ومستوى التباين وإضافة التأثيرات والانتقالات. علاوة على ذلك يمكنك حتى إضافة صور بجانب مقاطع الفيديو بفضل محرر الجدول الزمني الذي يدعم ميزة التعدد.

بالإضافة إلى ذلك هناك المئات من المرشحات المجانية وتأثيرات الفيديو وموسيقى الخلفية. في الحقيقة هو محرر فيديو شامل يحتوي على أدوات تعديل قوية جداً من أجل إنتاج مقاطع فيديو احترافية تتظاهر بها بين أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي.

السعر : مجاني