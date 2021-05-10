هل يسخن الايفون أو الايباد ؟ إليك الأسباب و طرق التبريد المثالية!

واحدة من المشاكل الشائعة التي يتم الحديث عنها في بعض هواتف الايفون وأجهزة الايباد وحتى الايبود تاتش هي أن الجهاز يسخن وترتفع درجة حرارته أثناء الاستخدام أحياناً بمقدار بسيط حين يكون الجهاز أدفأ مما يجب وأحياناً يكون ساخناً للغاية لدرجة يعتقد معها المستخدم أن يديه ستحترق!

في هذا المقال سوف نتناول أسباب ارتفاع درجة حرارة الايفون والايباد – وكذلك الايبود تاتش – وكيفية تفادي تلك السخونة وأيضاً الطريقة المثالية للتبريد في حالة سخونة الجهاز.

لماذا يسخن الايفون والايباد ؟

في الحقيقة هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الايفون والايباد، تذكر أن تلك الأجهزة هي عبارة عن أجهزة كمبيوتر صغيرة وتحتوي أيضاً على لوحة أم مثبت عليها المعالج وبقية الشرائح لكن مع اختلاف وهو أن أجهزة الايفون والايباد لا تحتوي على مروحة تبريد وإنما تعتمد على التبريد السلبي بتبديد الحرارة الزائدة إلى جسم الجهاز ومن ثم إلى البيئة المحيطة.

يمكن تقسيم أسباب ارتفاع درجة حرارة الايفون والايباد إلى أسباب داخلية وخارجية، أما الأسباب الداخلية فمتعلقة بشدة أداء المعالج حين يعمل بتردداته العالية لفترة طويلة.

نلاحظ هذا مثلاً عند تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة أو استعادة نسخة احتياطية أو إعداد الجهاز لأول مرة، وهذا وإن كان أمراً طبيعياً فيجب أن ذلك يجب أن يكون في الحدود الطبيعية حيث سترتفع درجة الحرارة بمقدار بسيط لا يؤثر على أداء الجهاز ولا يزعج المستخدم الذي يضع الجهاز بين يديه. عند شحن البطارية قد ترتفع درجة الحرارة بعض الشيء.

بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المعالج والجهاز قد تكون بسبب تطبيقات بعينها تعمل بشكل خاطيء أو أخطاء في نظام التشغيل نفسه، وغير ذلك.

أما الأسباب الخارجية، فلا علاقة لها بتشغيل الجهاز والمعالج وهها تنتقل الحرارة من الوسط المحيط إلى الجهاز كأن يتم وضع الجهاز أو استخدامه تحت أشعة الشمس المباشرة في أجواء شديدة الحرارة لفترة طويلة على سبيل المثال.

مثال آخر شهير يحدث عند وضع هاتف الايفون في السيارة وتشغيل GPS لفترة طويلة في يوم حار، يعمل هذا تسخين الجهاز ورفع حرارته بدرجة أعلى.

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ما هي درجة الحرارة الملائمة لاستخدام الايفون والايباد؟

درجة الحرارة المثالية لعمل الايفون والايباد تتراوح بين صفر و 35 درجة مئوية (يمكن معرفة ذلك بمعرفة درجة حرارة البيئة المحيطة) بحسب الأرقام الرسمية من ابل.

كيف يشكل ارتفاع درجة الحرارة خطراً على الايفون والايباد؟

عند ارتفاع درجة حرارة الايفون والايباد عن الحد الطبيعي يتأثر المعالج – وبالتالي الأداء – بشكل سلبي أيضاً كذلك يتأثر أداء البطارية حيث تُستنزف سريعاً.

على المدى البعيد، ومع سخونة الايفون والايباد بشكل متكرر ولفترات طويلة فقد تتضرر البطارية بشكل دائم.

ماذا يحدث داخل جهازك عندما ترتفع درجة حرارته؟

عندما ترتفع درجة حرارة الايفون والايباد عن الحد الطبيعي، يحاول الجهاز السيطرة على الأمور وخفض درجة حرارته ذاتياً وهذا يتم من خلال إحداث بعص التغييرات أولها خفض تردد المعالج وكبح جماحه وينتج عن ذلك تراجع في الأداء، أيضاً قد يتم تقليل سطوع الشاشة، فضلاً عن إجراءات أخرى أكثر كإبطاء الشحن أو إيقافه مؤقتاً، وكذلك تقليل تردد الشبكات اللاسلكية وينتج عن ذلك ربما ضعف في شبكة الاتصال.

إذا زادت درجة عن حد معين فقد يظهر لك الايفون والايباد الرسالة التالية: “يجب تبريد الايفون قبل استخدامه” أو “درجة الحرارة: يحتاج الايفون أن يبرد” وسوف تظل تلك الرسالة على الشاشة حتى يبرد الجهاز.

كيفية تبريد الايفون والايباد بطريقة صحيحة؟

إذا ارتفعت درجة حرارة الايفون والايباد بشكل بسيط وطبيعي فلا مشكلة في ذلك، إما إن وجدت الأمور قد زادت عن المعتاد والمألوف يفضل حينها أن تأخذ رد فعل، وإليك بعض الإرشادات:

أغلق جميع التطبيقات والألعاب النشطة ومن الخلفية.

قم بإطفاء الشاشة أو تقليل درجة السطوع.

يمكن إيقاف تشغيل الوايفاي والبلوتوث مؤقتاً.

قم بإزالة غطاء الحماية، فهذا يساعد على تبديد الحرارة أسرع.

أزل الجهاز من الشاحن إن كنت قد تقوم بشحنه.

انقل الجهاز لمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

إياك أن تقوم ببعض التصرفات المتطرفة، كأن تضع الجهاز داخل الثلاجة مثلاً! فهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة لا تقتصر فقط على تلف الجهاز نفسه!

يمكنك أيضاً إعادة تشغيل الهاتف وتركه عدة دقائق قبل معاودة استخدامه مرة أخرى.

هذه هي بعض الحلول السريعة والبسيطة التي يمكنك القيام بها للسيطرة على درجة الحرارة و تبريد الايفون والايباد.

هناك أيضاً بعض النصائح والتوصيات التي قد تفيد في تفادي ارتفاع درجة حرارة الجهاز مجدداً مثل:

تحديث نظام تشغيل الايفون والايباد إلى أحدث نسخة.

تحديث كافة التطبيقات المثبتة على الجهاز.

إياك أن تستعمل شاحن غير أصلي لشحن الجهاز.

يمكن عمل إعادة تعيين للجهاز (ضبط المصنع) في حال فشل جميع المحاولات السابقة.

إذا لم يتم حل المشكلة، يجب عليك عدم التغاضي عن المشكلة والتواصل مع خدمة عملاء ابل والذهاب لأقرب مركز صيانة معتمد.

من أجل إيجاد حلول أكثر فعالية لمشكلة ارتفاع درجة حرارة الايفون خصوصاً قد تفكر ابل مستقبلاً في إضافة نظام تبريد سائل في هواتف الايفون للسيطرة على سخونة الجهاز مع الأداء العالي والتشغيل الطويل للألعاب والتطبيقات الثقيلة.