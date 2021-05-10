سامسونج ترسل تحديث One UI 3.1 لعدد من أجهزة جالكسي – هل جهازك بينهم؟

يظهر لنا جليًا مدى اهتمام سامسونج بإرسال تحديث OneUI 3.1 الأحدث لجميع هواتف جالكسي بقدر الإمكان، ونحترم قرار سامسونج بإرسال التحديث بفعالية حتى للهواتف الضعيفة والمتوسطة! واليوم تبدأ الشركة في إرسال تحديث OneUI 3.1 لكمية إضافية من أجهزة الشركة.

سامسونج ترسل تحديث One UI 3.1 لأجهزة جالكسي

التطبيق يبدأ في الوصول لثلاث هواتف وأجهزة إضافية، وهي جالكسي A21s المتوسط، جالكسي A41 إلى جانب الجهاز اللوحي المنتشر جالكسي تاب A7، وكالعادة التحديث سيبدأ في الوصول إلى جميع هذه الأجهزة والأجهزة السابق الإعلان عنها في الأيام والأسابيع المقبلة.

ضمن تحديث OneUI 3.1 قامت سامسونج أيضًا بدمج تطبيقات مهمة من قوقل ضمن واجهة سامسونج نفسها، وهي تطبيق Google Discover لمتابعة الأخبار والمحتوى إلى جانب تطبيق مكالمات الصوت والفيديو المميز Google Duo والمزيد.

التحديث الجديد سيضم أيضًا وضع التصوير المميز Single Take 2.0 وخاصية التصوير بأكثر من كاميرا الاحترافية Director’s View إلى جانب المزيد من الخصائص، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الهواتف السابق ذكرها ستحصل على خاصية Director’s View أو لا، كونها أتيحت فقط لجالكسي نوت 20 وS21 كما حدثناكم سابقًا.

إن كنت تمتلك الهواتف السابق ذكرها، أو هواتف قد تم الإعلان عن حصولها على التحديث قريبًا فننصحك بفتح خاصية التحميل التلقائي للتحديثات والمتابعة بشكل يومي لكي تكون أول من يعرف عندما يصل التحديث بشكل نهائي ورسمي إلى هاتفك!