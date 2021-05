وجه الشيف والطباخ التركي الشهير محمد بوراك أوزدمير، رسالة مصورة إلى أهالي مدينة القدس، وذلك في ظل الاعتداءات التي تشهدها المدينة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بوراك في مقطع فيديو وجهه لأهالي القدس: “قلبي وروحي فدى فلسطين والقدس، لا تحزن إن الله معنا، نحن معكم”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت صباح اليوم الاثنين، بشكل عنيف، المسجد الأقصى المبارك وأطلقت الرصاص المعدني والمئات من قنابل الغاز والصوت تجاه المرابطين داخل المسجد ما أدى إلى إصابة مئات المواطنين بجروح.

كما قمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

The post فيديو.. الشيف «بوراك» يُوجه رسالة لأهل القدس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا